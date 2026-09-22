Estados Unidos negó durante 60 años que existiera su base más famosa de Nevada y en 2013 la CIA reconoció por escrito que estaba ahí

Durante décadas, el desierto de Nevada guardó un silencio que rugía más fuerte que cualquier reactor. La instalación cercada, los vuelos nocturnos y las luces imposibles se convirtieron en leyenda, mientras el gobierno mantenía una discreción férrea. En 2013, un lote de documentos desclasificados rompió el hechizo, y el país leyó por fin, en papel, lo que todos intuían: allí se probaban aviones que no debían existir aún.

Un secreto a voces en el desierto

En el borde de un lago seco, rodeado de montañas y de perímetros cada vez más profundos, se levantó una de las pistas más largas y enigmáticas del mundo. La base no figuraba en mapas públicos, su perímetro se vigilaba con rigurosidad, y el espacio aéreo se sellaba como una cúpula invisible.

“Secreto a voces” fue la etiqueta popular, alimentada por relatos de trabajadores que decían poco y por aficionados que subían a colinas con teleobjetivos. Se veía actividad, se oían motores, se intuían prototipos. Pero faltaba la confirmación oficial: nada en los archivos públicos unía, por escrito, ese lugar con los programas que moldearon la aviación moderna.

Por qué se ocultó tanto tiempo

La lógica del sigilo fue, desde el principio, geopolítica. En plena Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba probar el U-2 y, más tarde, el A-12 OXCART, aeronaves diseñadas para volar más alto y más rápido que cualquier amenaza. El radar soviético avanzaba, la presión por obtener inteligencia era asfixiante, y cada filtración podía costar vidas o desbaratar ventajas tecnológicas.

El aislamiento del lugar, su orografía y la amplitud del espacio aéreo restringido crearon un santuario para la experimentación. Allí se validaron materiales exóticos, perfiles furtivos y procedimientos de mantenimiento destinados a operar al límite. “La negación plausible” no era un capricho: era el escudo político de una estrategia que dependía de que el adversario no supiera exactamente qué se estaba cocinando.

2013: el papel que rompió el silencio

Todo cambió con una solicitud de transparencia que terminó revelando un estudio histórico sobre los programas de reconocimiento. En sus páginas, la Agencia describía con claridad la instalación y la vinculaba a los ensayos del U-2 y del OXCART. Por primera vez, el emplazamiento apareció “por escrito” en un documento oficial que no dejaba espacio a la ambigüedad.

La lectura pública de ese texto fue casi un acto terapéutico. “No era fantasía”, se repetía en voz baja, mientras entusiastas y periodistas rastreaban cada párrafo en busca de pistas. Aunque mucha información siguió clasificada, el reconocimiento formal cerró un ciclo de negaciones y abrió la puerta a hablar, con más propiedad, de cómo se construye la superioridad aérea.

Lo que aclararon aquellos papeles: ubicación y mapa del complejo; conexión con los programas U-2 y OXCART; explicación de reportes de luces a gran altitud; y detalles logísticos antes velados por el secreto.

Mitos, OVNIs y la cultura pop

Entre las consecuencias más curiosas del silencio oficial estuvo la explosión de mitos. Vuelos a altitudes inéditas, reflejos del sol en alas de titanio y trayectorias poco convencionales alimentaron reportes de objetos “no identificados”. En plena era de radares en pañales y cámaras con grano, el cielo podía confundirse con un espejismo tecnológico.

La cultura pop hizo el resto: series, foros, camisetas y peregrinaciones a carreteras polvorientas convirtieron el perímetro en un símbolo de misterio global. “Lo desconocido es magnético”, se decía, y la ausencia de respuestas oficiales funcionaba como combustible para la imaginación colectiva. Con el tiempo, la narrativa de alienígenas y naves imposibles se mezcló con verdades a medias y hallazgos reales de la ingeniería.

Lo que sí cuentan los hechos

Más allá del folclore, la historia documentada habla de prototipos, sensores y doctrinas operativas que redefinieron la disuasión. La expansión de pistas, los hangares con acceso controlado y un corredor aéreo “prohibido” consolidaron un ecosistema para el riesgo calculado. Allí se ensayaron soluciones que, años después, volaron con insignias oficiales: aviones furtivos, drones de gran autonomía, perfiles de vuelo que burlan el eco del radar.

“Probar es fallar con seguridad”, repiten los ingenieros. Ese mantra exigía tiempo, presupuesto y una burbuja sin miradas ni micrófonos. El lugar ofrecía exactamente eso: distancia, paisaje monocorde, y una red de contratos que compartimentaba la información hasta el último tornillo.

Entre lo admitido y lo que aún no se dice

La admisión de 2013 no vació el misterio. De hecho, lo acotó. Hoy se acepta que en ese punto del mapa se prueban tecnologías de punta, pero los detalles de los programas activos siguen cubiertos por capas de silencio. “Hay cosas que tal vez sepamos en décadas”, deslizan analistas, recordando que la desclasificación es un proceso lento y selectivo.

Quedan, sin embargo, huellas indirectas: avisos de contratación, expansiones visibles en imágenes satélite, y vuelos que aparecen como sombras en los radares civiles. Desde picos lejanos, curiosos siguen apuntando sus trípodes, buscando en un destello el rastro de una idea que aún no tiene nombre público. La ironía es perfecta: admitir la existencia del lugar no eliminó su magia; la refinó. Ahora el “secreto a voces” es más concreto, y, a la vez, más intrigante.