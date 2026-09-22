Detienen a Melvin Ceballos, dirigente de Libre, por delitos electorales

El líder del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Ceballos, fue detenido en las primeras horas de este martes, conforme a datos preliminares.

Ceballos aparece señalado como presunto responsable de los delitos de coacción y amenazas electorales, actos que podrían atentar contra la Constitución de la República.

La detención se efectúa dentro del marco de una pesquisa vinculada a hechos asociados al proceso electoral. En 2025, Ceballos ya había sido denunciado ante el Ministerio Público por presuntos delitos electorales vinculados a actuaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).