Este martes: lluvias y tormentas eléctricas, no olvides tu paraguas

22 de septiembre de 2026

Las condiciones atmosféricas seguirán presentando inestabilidad este martes 22 de septiembre, derivada de la confluencia de vientos y humedad provenientes tanto del océano Pacífico como del mar Caribe, sumada a la existencia de una vaguada en altura.

Este panorama facilitará la formación de una densa nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas en gran parte del territorio hondureño.

Según el pronóstico, los mayores acumulados de precipitación se esperan en las zonas central, occidental y oriental de Honduras, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las condiciones del tiempo, especialmente durante las franjas con mayor actividad lluviosa.

En lo relativo al estado del mar, se espera oleaje de 1 a 3 pies a lo largo del litoral caribeño, mientras que en el golfo de Fonseca las rompientes podrían alcanzar entre 3 y 8 pies. El sol salió a las 5:30 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m.

Clima Honduras
Clima Honduras
Clima Honduras

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Frente geopolítico: Macron define como productiva su conversación con Trump sobre Ucrania y el Mar Rojo