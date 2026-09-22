Este martes: lluvias y tormentas eléctricas, no olvides tu paraguas

Las condiciones atmosféricas seguirán presentando inestabilidad este martes 22 de septiembre, derivada de la confluencia de vientos y humedad provenientes tanto del océano Pacífico como del mar Caribe, sumada a la existencia de una vaguada en altura.

Este panorama facilitará la formación de una densa nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas en gran parte del territorio hondureño.

Según el pronóstico, los mayores acumulados de precipitación se esperan en las zonas central, occidental y oriental de Honduras, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las condiciones del tiempo, especialmente durante las franjas con mayor actividad lluviosa.

En lo relativo al estado del mar, se espera oleaje de 1 a 3 pies a lo largo del litoral caribeño, mientras que en el golfo de Fonseca las rompientes podrían alcanzar entre 3 y 8 pies. El sol salió a las 5:30 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m.