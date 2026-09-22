Melvin Cevallos, en libertad, se defiende de acusaciones de coacción y amenaza electoral

La audiencia de declaración de imputado contra Melvin Orlando Cevallos Umanzor concluyó este martes, después de que el Ministerio Público lo señalara como presunto responsable, en calidad de autor directo, de los delitos de Coacción y Amenaza Electoral, en perjuicio de la Constitución de la República.

En el transcurso de la audiencia, el juez decidió imponerle medidas distintas a la prisión, por lo que Cevallos Umanzor no será enviado a un centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial en su contra y su siguiente audiencia está prevista para el próximo 28 de septiembre. La acusación fiscal está relacionada con hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, durante la recepción de ofertas para la implementación del TREP por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el ahora encausado habría dirigido y encabezado a un grupo de simpatizantes que protestaba contra los lineamientos para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, movilización que, según la acusación, obstaculizó el proceso de recepción de ofertas destinado a garantizar el funcionamiento del TREP para las elecciones generales de noviembre de 2025.