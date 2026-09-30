España firmó la mayor compra de cazas de su historia: 45 Eurofighter nuevos para relevar a los F-18 de Canarias y Sevilla

España ha dado un paso decidido para modernizar su defensa aérea con un pedido que marca un antes y un después. El Gobierno ha cerrado la adquisición de 45 nuevos Eurofighter, un lote que permitirá retirar progresivamente los veteranos F-18 desplegados en Canarias y en varias unidades de la Península. La operación, valorada en torno a varios miles de millones de euros, no solo refuerza la seguridad nacional, sino que también impulsa la industria y el empleo de alta cualificación en territorio español. “Es una inversión de Estado, no un gasto coyuntural”, resumieron fuentes de Defensa.

Un contrato ambicioso y escalonado

El paquete incluye aviones en la configuración más avanzada del Eurofighter disponible para España, junto con simuladores, repuestos, apoyo logístico de largo recorrido y un plan de formación integral para dotaciones y personal técnico. Las primeras entregas se esperan a partir de la segunda mitad de esta década, con un calendario que prioriza la continuidad operativa en las islas y, acto seguido, el relevo en unidades peninsulares.

“Habrá una transición ordenada y sin vacíos de capacidad”, explican fuentes militares. El relevo de los F-18 será escalonado, coordinado con la retirada programada por horas de vuelos y ciclos de mantenimiento, y acompasado a la llegada de nuevas tripulaciones plenamente certificadas.

Por qué ahora: ciclos de vida y exigencias aliadas

Los F-18 de la Fuerza Aérea española acumulan décadas de servicio y afrontan límites estructurales que encarecen el sostenimiento y restringen el crecimiento tecnológico. La guerra en Ucrania, la presión en el flanco sur y los compromisos con la OTAN han acelerado el calendario: España necesita caza de superioridad aérea con sensores modernos, alta tasa de disponibilidad y plena interoperabilidad.

“Renovar a tiempo no es un capricho, es una obligación operativa”, señalan mandos consultados. Con los Eurofighter, España consolida la cobertura 24/7 de su espacio aéreo, la policía del Báltico cuando se requiera y las misiones de disuasión en el entorno europeo.

Lo que traen los nuevos Eurofighter

La nueva flota se entregará con radar AESA de última generación, guerra electrónica mejorada y arquitectura digital abierta para facilitar evoluciones. Integra enlaces de datos seguros, sensores infrarrojos pasivos y capacidad para misiles de alcance más allá del horizonte. El salto cualitativo no es solo de potencia, sino de fusión de datos y conciencia situacional.

Radar de barrido electrónico (AESA) con mayor alcance y resistencia a contramedidas

Suite de autoprotección mejorada, con detección y respuesta rápida a amenazas

a amenazas Integración de armamento aire-aire BVR y precisión aire-suelo de última hornada

hornada Cabina digital con presentación de datos fusionados y cascos con visor integrado

y cascos con visor integrado Enlaces de comunicaciones cifrados y capacidad de operación en entornos multidominio

“Este estándar nos coloca en la primera línea europea de aviación de combate durante los próximos veinte años”, valoran fuentes de la industria.

Impacto industrial y tecnológico en España

La cadena de valor del programa genera trabajo de alta cualificación en centros de Airbus y empresas proveedoras a lo largo del país. Se espera carga de trabajo en Getafe, Illescas, Cádiz y Albacete, con retornos industriales en estructuras, materiales compuestos, aviónica, software y mantenimiento. No es solo ensamblaje: hay transferencia de conocimiento, certificaciones y una cartera de soporte que se extiende durante todo el ciclo de vida.

“Es una oportunidad de país para retener talento y empujar la base tecnológica que luego alimenta otros programas”, subraya un directivo del sector. El efecto arrastre alcanza a pymes tecnológicas, centros de ensayo y universidades, y ancla a España en la toma de decisiones del ecosistema Eurofighter.

Calendario y transición operativa en las unidades

El despliegue priorizará las necesidades de alerta y defensa del territorio, con foco inicial en las islas y, a continuación, en las alas que operan F-18 en la Península. Los pilotos completarán conversión en simuladores de alta fidelidad y vuelos duales hasta alcanzar plena capacidad operacional. En paralelo, los mecánicos migrarán a nuevos procedimientos de mantenimiento predictivo basados en datos.

La planificación contempla periodos de solape entre flotas para evitar caídas en la disponibilidad, con ventanas de certificación escalonadas y ejercicios conjuntos para afinar tácticas con sistemas de armas de nueva generación. “El objetivo es que el relevo se note en la potencia, no en la curva de aprendizaje”, explican fuentes del Ejército del Aire y del Espacio.

Lo que cambia para la defensa española

Con esta compra, España refuerza su soberanía tecnológica, consolida su papel en la defensa europea y mejora su resiliencia ante escenarios exigentes. El Eurofighter no solo aporta velocidad y maniobrabilidad; su valor está en el tejido de sensores, la electrónica de misión y la capacidad de evolucionar con nuevas armas y software.

De fondo, la decisión envía una señal de confianza a los aliados y al sector industrial: España apuesta por capacidades creíbles, sostenibles y conectadas. Y lo hace con una visión a largo plazo, alineada con los retos de seguridad del siglo XXI y con la necesidad de mantener una disuasión efectiva, flexible y, sobre todo, preparada para lo inesperado. “Invertir hoy es garantizar la libertad de decisión mañana”, concluye una fuente gubernamental.