Los tanques de Uruguay son soviéticos capturados por Israel en 1967 y modernizados en Tel Aviv antes de venderlos

En el Cono Sur, pocos objetos concentran tanta biografía militar como un carro de combate con ADN soviético, probado en Oriente Medio y reencuadrado en el Río de la Plata. La trayectoria de estos blindados, capturados por Israel en la guerra de 1967 y actualizados antes de cambiar de bandera, es un hilo conductor entre industrias, doctrinas y presupuestos reales. “No hay nada más global que un tanque”, diría con sorna cualquier oficial veterano al verlos desfilar con escarapelas celestes.

De Oriente Medio al Río de la Plata

Tras la Guerra de los Seis Días, Israel recuperó cientos de T‑54/55 y algunos T‑62, herencia directa de arsenales soviéticos empleados por ejércitos árabes. En lugar de chatarrizarlos, los reconvirtió en plataformas llamadas Tiran o Ti‑67, integrándoles cañones occidentales, nuevas ópticas y un paquete de mejoras que los hacía más fiables y compatibles con la logística de la OTAN. Esa “reinvención” creó un inventario exportable, con el que décadas después varios países adquirieron carros re‑hechos, probados y a precio accesible.

Uruguay, con un ecosistema de defensa sobrio y enfoque en misiones de paz, miró con pragmatismo esa vía de abastecimiento. La fórmula era clara: plataforma conocida, modernizada en talleres del área de Tel Aviv, con soporte técnico israelí y una curva de aprendizaje asumible para tripulaciones y mecánicos.

¿Qué llegó a Montevideo?

A partir de la década de 2010, el país incorporó un lote acotado de carros de origen T‑55/Ti‑67 provenientes de existencias israelíes. No todo el parque acorazado responde a este linaje, pero sí una fracción emblemática, encuadrada en regimientos de caballería blindada donde el equilibrio entre potencia de fuego, movilidad y mantenimiento coste‑eficiente es la prioridad.

Estos vehículos encajan en una doctrina nacional que privilegia la instrucción, la presencia disuasiva y la interoperabilidad con socios en ejercicios multinacionales. “Es un puente de acero entre guerras ajenas y necesidades propias”, comenta un analista local al resumir la paradoja de tener tanques soviéticos con corazón israelí patrullando la llanura uruguaya.

Del T‑55 al Ti‑67: la cirugía israelí

La modernización israelí no fue un simple lavado de cara. Fue una cirugía doctrinal y mecánica para alinear una célula soviética con estándares occidentales. Entre las intervenciones más relevantes:

Cañón de 105 mm tipo L7/M68, con munición OTAN y mayor poder perforante .

y mayor poder . Sistema de control de tiro con telémetro láser y mejores ópticas diurnas/nocturnas.

diurnas/nocturnas. Paquetes de motor/transmisión reforzados para fiabilidad y respuesta en campo .

para fiabilidad y respuesta en . Protección añadida con faldones, lanzafumígenos y disposiciones de blindaje mejorado.

mejorado. Radios y cableado táctico estandarizados para comunicación segura.

El resultado fue un blindado con silueta clásica, pero desempeño actualizado a un estándar aceptable para misiones de seguridad, adiestramiento y disuasión regional en un entorno de amenazas moderadas.

Razones uruguayas: presupuesto, misión y geografía

Uruguay prioriza la sostenibilidad del ciclo de vida, la sencillez de mantenimiento y la formación de tripulaciones que rotan por misiones de la ONU. Un lote de carros modernizados, robustos y de costo operativo contenido era más sensato que una flota de última generación que devorara el presupuesto anual.

La geografía pampera, con extensiones llanas y redes viales razonables, favorece vehículos de masa media y apoyo mecánico relativamente simple. Ahí, un Ti‑67 bien atendido ofrece disponibilidad aceptable y una firma logística conocida por proveedores asociados a la industria israelí.

“Comprar nuevo es fácil; sostenerlo 20 años es la parte difícil”, suele repetirse en ámbitos de planeamiento, donde la capacidad de mantener operativo cada pelotón pesa más que brillos tecnológicos de corto aliento.

Debate: valor, límites y entrenamiento

Como todo sistema con décadas de servicio, estos carros tienen límites claros frente a sensores, municiones y protecciones de última hornada. Pero su valor reside en la relación coste/efecto, en la disciplina de las tripulaciones y en una cadena de repuestos que no obliga a reinventar la rueda.

Críticos señalan la brecha frente a tanques modernos, mientras defensores apuntan a la “ventaja de madurez” de una plataforma plenamente comprendida por quienes la operan. La clave, coinciden ambos, es el entrenamiento: simuladores, tiro real y mantenimiento preventivo sostienen la eficacia mucho más que un salto tecnológico aislado.

Lo que puede venir

A futuro, Uruguay evaluará cómo estirar la vida útil de estos carros con paquetes incrementales de sensores, comunicaciones y mejoras de supervivencia, o si conviene un reemplazo gradual alineado con oportunidades de mercado. En cualquier escenario, la lección ya está escrita en su acero azulado: la historia viaja, se adapta y vuelve a servir donde haya una necesidad, un presupuesto y una doctrina clara.

Porque, al final, un tanque es tanto un pedazo de industria como un espejo de decisiones políticas y realidades logísticas. Y en eso, la experiencia uruguaya demuestra que la astucia también se mide en toneladas bien aprovechadas.