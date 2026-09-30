Courtois propone a Mbappé para el Balón de Oro: no siempre es el que acumula más trofeos quien lo merece

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, irrumpió con contundencia en la discusión sobre quién debería recibir el próximo Balón de Oro al manifestar públicamente su apoyo a su compañero de club, Kylian Mbappé, para hacerse con el trofeo individual más codiciado del fútbol internacional.

En sus declaraciones para el programa Radioestadio Noche de Onda Cero, el guardameta explicó que el galardón debe valorar la excelencia y la influencia personal en el campo por encima de la simple acumulación de trofeos. “A mi modo de ver, no siempre debe primar quien levante más trofeos. Si se siguiera esa lógica, Carvajal habría merecido el premio hace dos temporadas”, comentó el portero madridista.

El guardameta tampoco escatimó elogios al ensalzar las virtudes de la estrella francesa, subrayando que “todos se quedan asombrados por su velocidad” y por sus cifras goleadoras. Aunque reconoció el excelente rendimiento de otros candidatos en la pugna, como Lamine Yamal o Harry Kane, dejó claro que su voto personal, sin dudarlo, recaería en el delantero galo.

Finalmente, el portero reconoció que la decisión final dependerá de la subjetividad y el criterio de cada uno de los votantes a nivel internacional, respetando la diversidad de opiniones dentro del gremio periodístico y deportivo.