Es condenable jugar con la vida de las personas: Manuel Zelaya, expresidente, sigue vivo y activo

Esta tarde se difundió en las Redes Sociales la noticia del fallecimiento del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

Sin embargo, se trata de una información totalmente falsa.

HCH verificó la noticia y dialogó en exclusiva con el exmandatario, quien se halla en México recuperándose y goza de óptimas condiciones de salud.

Zelaya se refirió con naturalidad a su proceso de recuperación y comentó que recibe visitas de sus amigos. Desde esta casa televisora condenamos que se juegue con la vida de las personas y lamentamos que existan personas inescrupulosas que le deseen la muerte.