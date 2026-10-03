Ministro niega tener informes sobre altos funcionarios vinculados a estructuras criminales

El titular de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que, por el momento, no dispone de informes que indiquen a jerarcas activos de la institución vinculados presuntamente a estructuras criminales.

“No tengo datos al respecto”, declaró el funcionario, al detallar que existen diversas fuentes de información y que, hasta ahora, ninguna le ha reportado una situación semejante.

El ministro señaló que no descarta la posibilidad de que pueda existir algún caso, pero aclaró que actualmente no posee información que confirme la participación de altos mandos activos en estructuras criminales.