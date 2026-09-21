Erling Haaland alcanza un hito histórico al marcar frente a 25 clubes de la Premier League

El ariete noruego Erling Haaland volvió a dejar su sello en los registros del fútbol inglés al marcar en la emocionante victoria del Manchester City por 5-3 frente al Sunderland. Con ese tanto, el atacante logró una marca personal inédita al haber anotado a los 25 rivales que ha enfrentado en la Premier League desde su llegada al conjunto ciudadano.

El encuentro estuvo cargado de momentos vibrantes y dianas, con un hat-trick del atacante Brian Brobbey para el Sunderland. No obstante, los goles de Enzo Fernández, Rayan Cherki, un doblete de Antoine Semenyo y el tanto de Haaland en el minuto 81, validado por el VAR tras haber sido previamente anulado por fuera de juego, garantizaron la victoria del conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Hasta este encuentro, el Sunderland era el único contrincante de la Premier League que se le resistía al androide noruego, ya que había quedado sin marcar en los dos duelos de la campaña pasada. Con este gol, Haaland rompió esa sequía y firmó su cuenta goleadora frente a cada rival que ha enfrentado en el torneo doméstico.

La anotación representa el gol número 117 de Haaland en la Premier League y el quinto en la presente campaña, colocándolo provisionalmente en la cima de la carrera por la Bota de Oro. El goleador nórdico supera por un tanto al sueco Alexander Isak, manteniéndose como el referente ofensivo más letal del balompié británico.