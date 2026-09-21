España seguirá volando los Harrier hasta 2030 porque el único avión del mundo que puede sustituirlos es el F-35 y España no lo ha comprado

España ha optado por mantener en vuelo sus Harrier embarcados hasta 2030, una decisión pragmática que responde a una realidad técnica: el único caza en producción con despegue corto y aterrizaje vertical capaz de operar desde el portaeronaves Juan Carlos I es el F-35B, y ese avión no se ha adquirido. En un contexto de tensiones presupuestarias y compromisos industriales, la Armada preserva su ala embarcada para no perder una capacidad que, una vez interrumpida, resulta carísima de recuperar.

Para Madrid, prolongar el ciclo de vida del AV-8B+ es una manera de ganar tiempo sin renunciar a la disuasión, la interoperabilidad en la OTAN y la credibilidad expedicionaria. “Si apagas la luza de la aviación embarcada, volver a encenderla lleva años”, se repite en los círculos navales. El equilibrio entre necesidad operativa y proyecto industrial marca el ritmo.

Por qué el Harrier aún importa

El Harrier sigue aportando una capacidad única: despegar desde una cubierta corta, dar apoyo aéreo a los Infantes de Marina, contribuir a la defensa aérea de la agrupación y ejecutar misiones de interdicción marítima. Ese conjunto, en un buque sin catapultas, no lo ofrece hoy otro plataforma que pueda comprarse.

La continuidad también conserva una cultura operativa valiosa: pilotos navales con experiencia en STOVL, equipos de mantenimiento cualificados y procedimientos afinados durante décadas. “Perder esa competencia sería perder algo más que aviones”, sintetiza un oficial en lenguaje habitual del sector.

La escasez de alternativas

En el mercado actual solo el F-35B ofrece esa combinación de STOVL, fusión de sensores y supervivencia en entornos contested. El F-35A o el F-35C no son opción: el Juan Carlos I carece de catapultas y cables de apontaje. Convertirlo en un portaaviones CATOBAR sería técnica y financieramente irrealista.

Un Eurofighter navalizado no existe ni está en hoja de ruta, y ningún dron embarcado disponible ofrece el mismo efecto de combate, alcance y letalidad. “No hay una alternativa STOVL real hoy”, repiten muchos analistas. La aritmética es simple: o Harrier, o F-35B, o vacío capacitador.

Mantenerlos volando hasta 2030

Para sostener la flota —alrededor de una docena de aparatos— la Armada se apoya en la cadena de suministros conjunta con socios que aún operan o han operado el modelo. La gestión de repuestos, la canibalización selectiva y la actualización puntual de aviónica mantienen la línea dentro de parámetros de seguridad y disponibilidad.

El talón de Aquiles sigue siendo el motor Pegasus y determinados componentes estructurales. Pero la planificación de horas, la rotación inteligente de células y la cooperación con la industria permiten estirar la vida útil con márgenes prudentes. No es barato, pero es más barato que renunciar a la aviación embarcada y tratar de resucitarla después.

El dilema F-35B y la política industrial

El F-35B tiene un precio de adquisición elevado y un coste por hora significativo, además de exigir inversiones en infraestructura (protección térmica de cubierta, apoyo logístico, formación). El Juan Carlos I requeriría ajustes limitados pero no triviales para operar de forma sostenida el vector de quinta generación.

A ello se suma el compromiso con el FCAS/NGWS, el gran programa europeo de combate del que España es socio. Comprar el F-35B puede percibirse como un gesto de dependencia adicional, pero también como una solución puente que no compite con un sistema cuyo horizonte operativo apunta más allá de 2040. En otras palabras, asegurar la cubierta ahora para llegar vivos al futuro.

Escenarios 2026–2035

Compra limitada de F-35B a partir de 2027–2029: entrada escalonada, adaptación de cubierta y mantenimiento, flota de 12–15 aparatos para sostener la alerta y la proyección.

y mantenimiento, flota de 12–15 aparatos para sostener la y la proyección. Extensión controlada del Harrier hasta 2032: riesgo creciente en sostenimiento , menor disponibilidad, pero preservación del know-how mientras madura la decisión política.

, menor disponibilidad, pero preservación del mientras madura la decisión política. Brecha de capacidad: retirada sin sucesor inmediato, dependencia de aliados y transición a drones embarcados y helicópteros armados con menor impacto operativo.

Lo que está en juego

La aviación embarcada no es un lujo, es una póliza de seguro estratégica. Sin ella, el grupo anfibio pierde autonomía, la disuasión se diluye y la contribución a coaliciones se vuelve más limitada. “Quedarte sin ala fija en cubierta es quedarte sin la mitad del argumento naval”, se escucha a menudo entre profesionales.

España puede estirar sus Harrier hasta 2030 con una gestión cuidadosa, pero el reloj corre y la ventana de interoperabilidad con quienes vuelan F-35B ya está aquí. Elegir a tiempo entre inversión puente o salto a otra arquitectura marcará el papel de la Armada en el Mediterráneo, el Atlántico y los escenarios anfibios donde la primera pista siempre es, literalmente, la mar. “No hay plan B fácil: o mantienes la capacidad, o la pierdes”.