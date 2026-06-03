Enrique Riquelme confirma a Haaland como fichaje del Real Madrid si gana la presidencia

La lucha por la presidencia blanca estalló de nuevo cuando Enrique Riquelme intensificó su campaña a apenas cuatro días de las elecciones del Real Madrid, presentando una batería de promesas deportivas e institucionales de una magnitud sin precedentes. Este candidato, único rival de Florentino Pérez en los comicios del 7 de junio, eligió el plató de El Hormiguero para presentar el bombazo definitivo de su proyecto.

Durante su aparición en televisión, Riquelme sacó a la vista una camiseta del Real Madrid con el dorsal 9 de Erling Haaland. Lo sorprendente no fue la prenda en sí, sino que venía acompañada de una escritura notarial que garantiza la llegada del delantero noruego del Manchester City al Santiago Bernabéu en caso de que él resulte vencedor en las urnas. La apuesta resulta contundente en el mejor momento de Haaland, que suma 38 goles entre club y selección esta temporada.

Erling Haaland tiene un acuerdo con Enrique Riquelme de ser jugador del Real Madrid si gana las elecciones del domingo, según el propio candidato.Reuters

El Súper Madrid de Riquelme: Haaland, Rodri y dos leyendas