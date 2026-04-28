Elsa Oseguera solicita a Nasry Asfura transporte para desplazarse a La Mosquitia y entregar donaciones

Al percatarse de que Nasry Asfura, al frente de la República, es un gobernante de puertas abiertas con quien se puede conversar de forma directa, Elsa Oseguera decidió acercarse al presidente para plantearle una petición.

Elsa observó que Papi a la Orden recibió a Supremo para prestarle ayuda con un partido de fútbol. En cuanto lo notó, se encendió la chispa y comentó que desea respaldar obras sociales y que necesita de la colaboración del gobierno para lograr esa meta.

“Voy a hacerle un video a Tito Asfura, necesito que me apoyen, porque vi que va a respaldar a mi compañero Supremo en los estadios, entonces yo quiero que me apoye a mí con transporte a La Mosquitia”, comentó. “¿Ropa quieren?”, preguntó a sus seguidores…