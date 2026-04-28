Victoria y Choloma, a solo un punto de diferencia, luchan por la permanencia en la Liga Nacional

28 de abril de 2026

La pelea por el descenso entra en una fase decisiva y hay dos equipos inmersos en la lucha por quedarse en la liga. En la jornada definitiva se decidirá cuál de ellos abandonará la máxima categoría y bajará a la segunda división.

La clasificación se mantiene muy ajustada, con apenas un punto de diferencia entre la Jaiba Brava y los maquileros.

La Jaiba Brava ocupa el último lugar de la tabla acumulada con 30 puntos y el Choloma figura en la penúltima posición con 31. Para el equipo maquilero, todo depende de ellos mismos: si vencen a Marathón garantizan la permanencia e incluso podrían acercarse más si empatan y el Victoria pierde.

En cambio, para los ceibeños la situación es distinta, ya que necesitan un triunfo y que el Choloma caiga en su partido. Si empatan y los maquileros pierden su encuentro, quedarían igualados en puntos y tendrían un choque entre ambos para dirimir el no descenso — duelos de ida y vuelta.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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