Victoria y Choloma, a solo un punto de diferencia, luchan por la permanencia en la Liga Nacional

La pelea por el descenso entra en una fase decisiva y hay dos equipos inmersos en la lucha por quedarse en la liga. En la jornada definitiva se decidirá cuál de ellos abandonará la máxima categoría y bajará a la segunda división.

La clasificación se mantiene muy ajustada, con apenas un punto de diferencia entre la Jaiba Brava y los maquileros.

La Jaiba Brava ocupa el último lugar de la tabla acumulada con 30 puntos y el Choloma figura en la penúltima posición con 31. Para el equipo maquilero, todo depende de ellos mismos: si vencen a Marathón garantizan la permanencia e incluso podrían acercarse más si empatan y el Victoria pierde.

En cambio, para los ceibeños la situación es distinta, ya que necesitan un triunfo y que el Choloma caiga en su partido. Si empatan y los maquileros pierden su encuentro, quedarían igualados en puntos y tendrían un choque entre ambos para dirimir el no descenso — duelos de ida y vuelta.