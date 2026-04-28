Bases del Partido Nacional protestan para exigir empleo; denuncian que les están tomando el pelo

Un sector de simpatizantes del Partido Nacional llegó este lunes a las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) para protagonizar una protesta destinada a reclamar al gobierno oportunidades de empleo.

Los manifestantes, que se identificaron, llegaron portando la llamada “escoba azul” para pedir una limpieza, denunciando que se están realizando contrataciones de personas que no forman parte de la estructura del partido, lo que ha generado descontento entre la militancia nacionalista.

“Exigimos lo que nos corresponde como estructura del Partido Nacional, hemos desempeñado labores como parte del Partido Nacional y ahora reclamamos las oportunidades. Desafortunadamente, se está contratando a personas que no han puesto esfuerzo, están nombrando que solo es parte de su familia o grupos cercanos”, manifestó la militante Mercedes Saravia.