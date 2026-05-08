Elsa Oseguera consigue el respaldo de Eduardo Maldonado, quien la acompañará para repartir ayudas en La Mosquitia y en toda Centroamérica

Esta tarde Elsa Oseguera, la ganadora del reality “El desorden de Marco”, arribó al set del Vespertino y fue recibida con todos los honores.

La Patrona es muy estimada por la gente por su gran corazón y sencillez. Sabe que HCH es su casa y aquí la tratan con mucho cariño.

Elsa Oseguera ya está lista para iniciar una gira por el país y Centroamérica para repartir ayudas, y la mejor noticia que recibió es que contará con el respaldo y el acompañamiento de Eduardo Maldonado.

“Le asusta pero le gusta”: Elsa Oseguera le dio un fuerte elogio a Ariela Cáceres cuando le agradeció en vivo por ser la “única” que le brindó su apoyo durante su participación en el Desorden de Marco.

Oseguera recuerda que cuando le retiraron el puesto fue Eduardo Maldonado quien recibió su renuncia y el director ejecutivo de HCH le dijo unas palabras que todavía resuenan en su cabeza.

En pleno Vespertino, la silla de Eduardo Maldonado se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Álex se movió rápidamente para evitar que el jefe tocara el piso. ¿Excelentes reflejos, cierto?

#HCHEntretenimiento | Elsa Oseguera recuerda que cuando le sacaron el pack fue a ponerle la renuncia Eduardo Maldonado y el director ejecutivo de HCH le dijo unas palabras que todavía siguen resonando en su cabeza.

FP pic.twitter.com/SW6mNuBLR4 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) May 7, 2026