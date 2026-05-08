Bancada de Libre arremete contra el gobierno tras 100 días de promesas incumplidas

LA BANCADA

LIBRE

Libertad y Refundación

COMUNICADO

EN APROXIMADAMENTE 100 DÍAS EL PUEBLO HA SIDO DESILUSIONADO

Pueblo hondureño:

Como bancada parlamentaria del Partido Libertad y Refundación, hoy alzamos la voz desde el espacio que el pueblo nos entregó con su voto: el Congreso Nacional. Aquí, con la dignidad y la firmeza de la resistencia, le hacemos llegar al país lo que miles de familias hondureñas repiten en sus casas, en los mercados y en los barrios desde hace semanas: estos primeros cien días han sido costosos para la gente y han dejado claro que quienes hoy ocupan la Casa Presidencial vinieron a desmantelar lo que se había construido y no a cumplir las promesas realizadas.

EN SOLO 100 DIAS EL PUEBLO NO LOS AGUANTA MÁS.

En cada departamento que representa esta bancada se escucha el mismo clamor: la energía eléctrica se ha vuelto impagable. En lo que va del año, la tarifa ha subido un 14,6 %, y ahora las familias tienen menos margen para pagar antes de que se les suspenda el servicio. El gas de cocina, que durante el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro estaba protegido, hoy vuelve a convertirse en un lujo para miles de hogares.

Además, el subsidio eléctrico que beneficiaba a más de 900 mil hogares fue reducido. Más de 400 mil familias hondureñas perdieron, con una sola firma, el alivio que les permitía mantener encendida una nevera en sus casas. Mientras tanto, la canasta básica ya supera los 16 mil lempiras, el diésel alcanza máximos históricos y más de 790 mil jóvenes siguen sin acceso a un empleo digno al que aspirar.

Mientras el bolsillo de la gente se aprieta día a día, el Estado se utiliza como una ventanilla de trámites al servicio de intereses privados y se destinan recursos para sostener juicios políticos contra diputados. Se cerraron las clínicas oftalmológicas que devolvían la vista a miles de abuelos y abuelas que, de otro modo, no hubieran podido costear una operación en el sistema privado.

También paralizaron hospitales públicos que estaban a punto de ser inaugurados, a pesar de avances de hasta un 80 %. Recortaron el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y cuando los estudiantes salieron a defender su derecho a la educación, la respuesta fue la represión, dejando a un joven sin un ojo por exigir la oportunidad de estudiar.

Cien días después, este gobierno no puede mostrar un solo proyecto propio en ejecución. Ni uno solo.

Y por si todo lo anterior fuera poco, en los últimos días la prensa internacional ha publicado grabaciones que plantean una pregunta que ningún hondureño debería temer: ¿quién está tomando realmente las decisiones que influyen en el destino del país?

En esas grabaciones se mencionan acuerdos relacionados con el territorio nacional, la presencia militar extranjera, las ZEDES y el posible regreso encubierto al poder de un capo que fue indultado de una condena emitida por una Corte Federal de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

También aparecen, con nombre y apellido, amenazas dirigidas contra compañeros y exfuncionarios que se atrevieron a denunciar lo ocurrido durante el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.

Esta bancada es clara: lo que se decide a espaldas del pueblo, mediante llamadas privadas y acuerdos con poderes extranjeros, no representa la voluntad del pueblo hondureño.

Y lo que hoy se pretende presentar como justicia para perseguir a quienes piensan distinto —los juicios sumarios contra el Fiscal General Johel Zelaya, el Consejero Marlon Ochoa y el Magistrado Mario Morazán, así como los despidos masivos de servidores públicos por su afiliación política— no es institucionalidad; es el uso del aparato del Estado como un arma contra los adversarios políticos.

Por eso, esta bancada anuncia hoy, desde el Congreso Nacional, las acciones que impulsaremos en los próximos días con las herramientas que el pueblo nos confió.

Presentaremos una moción para revertir el recorte al subsidio eléctrico que dejó desprotegidas a más de 400 mil familias hondureñas. Asimismo, citaremos a comparecer ante el pleno a los titulares del sector Energía —la Secretaría de Energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica— para que rindan cuentas al país.

También presentaremos una moción exhortativa para exigir el nombramiento inmediato del titular de la Secretaría de Salud, porque ya han transcurrido cien días sin una autoridad responsable mientras miles de pacientes continúan esperando respuestas.

Defenderemos, centavo a centavo, el presupuesto destinado a los programas sociales y agrícolas. Y, mediante una moción, promoveremos la conformación de una comisión legislativa especial con plenas facultades para que, a través de peritajes internacionales, se investigue la veracidad de los audios relacionados con el denominado “Honduras Gate” y de aquellos publicados en el marco del proceso electoral del 30 de noviembre, para que el pueblo hondureño conozca la verdad.

Sin importar el cargo que ostente, quien resulte responsable DEBE RENUNCIAR.

Pueblo hondureño: Esta bancada no llegó al Congreso Nacional para guardar silencio cómplice ni para aprobar, sin cuestionamientos, todo lo que se le ponga enfrente. Llegamos por mandato de miles de hondureños que votaron por un país distinto, y a ese mandato nos debemos todos los días.

Estaremos del lado de la madre que cuenta los lempiras antes de cerrar el negocio al final de la jornada; del joven que busca una oportunidad de trabajo y solo encuentra condiciones de sobrevivencia; del campesino que no tiene acceso al crédito; del estudiante que salió a defender la universidad y recibió un golpe como respuesta.

Estaremos del lado de esa Honduras que no aparece en las fotografías oficiales, pero que es la que verdaderamente sostiene este país.

Y a quienes hoy creen que el poder es eterno, les recordamos algo que el pueblo hondureño ha aprendido a través de la lucha y el sacrificio: los derechos conquistados se defienden, y la dignidad de un país jamás se negocia.

¡FUERA LA RACHA! ¡VENCEREMOS!

Ronald Panchame

Jefe de Bancada Libre

Tegucigalpa M.D.C. a los 07 días del mes de mayo de 2026