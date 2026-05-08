Djokovic cae ante el 79° del mundo en el Masters 1000 de Roma en su regreso

El Masters 1000 de Roma estrenó este viernes su primer giro inesperado de la presente edición. Novak Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico y uno de los grandes favoritos al título, terminó cayendo en su estreno ante el joven croata Dino Prizmic, situado en la 79ª posición de la clasificación ATP, tras un marcador de 2-6, 6-2 y 6-4.

El serbio, cerca de cumplir 39 años y ocupando la cuarta plaza del ranking mundial, regresaba a las pistas tras una pausa de dos meses por una lesión. En su estreno sobre arcilla en la temporada, buscaba sumar ritmo competitivo pensando ya en Roland Garros. No obstante, se topó con una versión deslumbrante de Prizmic, apenas veinte años, que exhibió carácter, despliegue físico y una madurez notable para consumar la victoria más trascendente de su incipiente trayectoria.

Djokovic comenzó con buen pie. El serbio manejó la mayor parte de los intercambios y apostó por su veteranía en uno de sus escenarios favoritos. A lo largo del primer set mostró consistencia, precisión y parecía disponer del choque en sus manos.

Pero la historia dio un giro radical a partir del segundo parcial. Prizmic elevó su rendimiento de forma notable, incomodó a Djokovic con una defensa feroz y capitalizó errores poco habituales del serbio. El joven tomó la iniciativa, adelantándose 4-0 y tomando las riendas del tempo del encuentro.