Perú albergará una estatua de 14 metros en honor al Papa León XIV, la más grande del mundo

En suelo peruano se erigirá una escultura de 14 metros de altura del papa León XIV frente al océano Pacífico, según comunicó este jueves la Municipalidad del Callao, la ciudad portuaria vecina a Lima, capital del país, donde Robert Prevost, estadounidense que se nacionalizó peruano, ejerció como administrador de su diócesis.

La escultura, que presenta la figura del pontífice, aspira a convertirse en la más grande del mundo dedicada al actual pontífice, según comunicó el alcalde provincial del Callao, César Pérez, y su intención es inaugurarla durante la visita de León XIV a Perú, programada para del 11 al 16 de noviembre.

La obra se colocará el 4 de noviembre y aguardará la llegada de León XIV a Perú, el día 11 de noviembre, para que él la bendiga y la incorpore a su agenda de visitas por el país, que incluye paradas en Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

La escultura, concebida para rendir homenaje a la labor de Prevost como administrador de la Diócesis del Callao durante la pandemia de la covid-19, superará con creces en altura a otras imágenes que León XIV ya tiene en la ciudad de Chiclayo y sus alrededores, donde fue obispo durante ocho años.

Un pontífice con DNI peruano

La figura de León XIV con los brazos abiertos estará ubicada en un parque público frente al mar del Callao, un territorio que el Papa conoce muy bien desde los años en que estuvo al frente de la administración de su obispado, a la vez que ejercía como obispo de Chiclayo, a más de 600 kilómetros al norte.

«El papa era administrador del obispado del Callao, porque era obispo de Chiclayo, en la época de la covid-19. Vino (al Callao) conduciendo su coche desde Chiclayo, que está a 600 kilómetros al norte, y gestionaba la donación de alimentos, la ayuda a los que menos tienen y más lo necesitan; esa era la forma de trabajar de Robert Prevost cuando dirigía el obispado del Callao», recordó Pérez.

Precisamente, el entonces monseñor Prevost también celebró misas para los fieles del Callao y de Chiclayo en el atrio de sus templos, entre calles vacías, durante la pandemia, cuando el coronavirus dejó miles de fallecidos en esas ciudades.