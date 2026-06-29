El talento de HCH deslumbra con sus looks en la Feria Juniana 2026

La Feria Juniana 2026 desbordó color, ritmo y júbilo, y dejó ver también un destacado alto nivel de estilo. Las figuras de HCH aprovecharon la magnitud de la celebración para lucir atuendos que atrajeron la atención de quienes estaban presentes y de los televidentes durante la amplia cobertura especial que emanó desde el canal.

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{{Un sólido equipo de HCH detrás de la mega transmisión de La Feria Juniana}}

La conductora Milagro Flores dejó a todos con la boca abierta al mostrar dos cambios de vestuario durante la jornada. En la transmisión de HCH que arrancó a las 2:00 p.m., llevó un elegante vestido verde; posteriormente, para el desfile tradicional de carrozas, presentó un segundo atuendo que volvió a evidenciar su sello propio de elegancia.

Por su lado, Elsa Oseguera también eligió dos looks. En la primera parte de la cobertura lució un minivestido brillante, y para el desfile optó por un conjunto llamativo formado por una falda de lentejuelas, top, botas y sombrero, inspirado en el ambiente festivo de la feria.

El presentador Jefry eligió un estilo fresco y desenfadado, con camisa y pantaloneta corta, perfecto para las altas temperaturas urbanas. En tanto, Rahiti lució un elegante conjunto de satén formado por top y falda, y Jamie deslumbró con un delicado vestido de flores.

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A la cobertura especial también se incorporó la corresponsal de San Pedro Sula, Krizzia Estrada, que llevó un elegante vestido blanco, añadiendo un toque de distinción a la transmisión desde la capital industrial.

Una cobertura que estuvo a la altura de la gran fiesta sampedrana

HCH llevó a cabo una extensa cobertura especial de la Feria Juniana, iniciando a las 2:00 p.m. y extendiéndose hasta bien entrada la noche, con un notable despliegue de talento humano.

Un sólido equipo de HCH tras la mega transmisión de La Feria Juniana

Presentadores, corresponsales, productores, camarógrafos, personal de logística y el equipo de entretenimiento unieron esfuerzos para acercar a la audiencia hondureña cada detalle de la celebración, reafirmando el compromiso del canal de estar presente en los eventos más relevantes del país.