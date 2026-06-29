Canadá escribe historia al avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 tras un triunfo agónico ante Sudáfrica

La selección de Norteamérica escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística. Canadá clasifica a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de derrotar por la mínima diferencia (1–0) a Sudáfrica en un intenso encuentro correspondiente a la primera ronda de eliminación directa.

Encontrarás: ¡Un gol que vale unos octavos de final!

El líder volvió para impulsar a su selección

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, apareció Stephen Eustáquio en el minuto 92 para marcar el gol que desató la euforia de miles de aficionados canadienses y aseguró el boleto de la selección de la hoja de maple a la siguiente fase.

El compromiso fue muy parejo de principio a fin. Canadá intentó asumir el protagonismo desde los primeros minutos, aprovechando la velocidad de sus extremos y la movilidad de Jonathan David en el frente de ataque. Sin embargo, se encontró con una selección sudafricana muy bien organizada defensivamente, que cerró los espacios y apostó por el contragolpe para sorprender.

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Durante gran parte del encuentro, el conjunto dirigido por Jesse Marsch dominó la posesión del balón y generó las ocasiones más claras, aunque sin la precisión necesaria para romper el empate. Sudáfrica, por su parte, resistió con orden y mostró disciplina táctica, obligando a los canadienses a buscar alternativas por las bandas y con remates de media distancia.

¡Un gol que vale para los octavos de final!

El momento decisivo llegó en los minutos de reposición. Tras una jugada que nació desde el sector derecho, el balón quedó servido en la frontal del área para Stephen Eustáquio, quien no dudó en sacar un potente disparo que terminó en el fondo de la red. El tanto provocó una celebración llena de emoción tanto dentro como fuera del terreno de juego, al significar la clasificación de Canadá a los octavos de final del torneo.

El mediocampista se convirtió en el gran héroe de la jornada al aparecer en el instante de mayor presión para su selección. Su anotación no solo evitó la prórroga, sino que confirmó el crecimiento del fútbol canadiense, que continúa consolidándose como una de las selecciones emergentes del continente y del panorama internacional.

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El capitán volvió para impulsar a su equipo

Otro aspecto positivo para Canadá fue el regreso de su capitán, Alphonso Davies, quien ingresó en la segunda mitad tras superar molestias físicas que lo mantuvieron fuera del once titular. Aunque no estuvo durante todo el partido, su presencia aportó mayor dinamismo al ataque y reforzó el ánimo de un equipo que nunca dejó de creer en la victoria.

Con este resultado, Canadá mantiene vivo el sueño mundialista y ahora se prepara para un desafío aún mayor en los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos. Será una prueba exigente para un equipo que ha demostrado personalidad, carácter y capacidad para competir frente a cualquier rival.

La clasificación representa un logro histórico para el país anfitrión, que sigue haciendo valer el apoyo de su afición en esta Copa del Mundo. Además, confirma el avance que ha tenido el fútbol canadiense durante la última década, impulsado por una generación de futbolistas que militan en las principales ligas del mundo y que han elevado el nivel competitivo de la selección nacional.

Más allá del resultado, Canadá dejó claro que posee un proyecto sólido y ambicioso. La combinación de juventud, experiencia y disciplina táctica le ha permitido instalarse entre las mejores selecciones del campeonato, alimentando la ilusión de seguir avanzando en un Mundial que ya ha dejado momentos inolvidables para el conjunto norteamericano.

Por: Daniela Rivera.