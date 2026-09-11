Pronóstico del clima en Honduras para este viernes: mañana seca y tarde lluviosa

Honduras vivirá este viernes 11 de septiembre con condiciones que, al inicio, serán mayormente secas; sin embargo, la formación de una vaguada en la superficie favorecerá la aparición de lluvias y chubascos dispersos repartidos por distintas zonas del país.

En la mañana predominarán condiciones secas en gran parte del territorio. No obstante, hacia la tarde se pronostican lluvias y chubascos de intensidad de débiles a moderados, con actividad eléctrica aislada, concentrándose principalmente en las zonas oriental, norte y central.

Del mismo modo, se esperan lluvias débiles y dispersas en el sur y en áreas montañosas del occidente.

En lo referente a las condiciones del mar, se calcula un oleaje de 1 a 3 pies tanto a lo largo del litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.