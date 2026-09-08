El misil que hace piruetas en pleno vuelo para burlar cualquier escudo antiaéreo y golpear a más de mil kilómetros

Basta ver su estela para intuir que no estamos ante un proyectil convencional. En mitad del cielo, esta arma cambia de rumbo, acelera, frena y traza curvas imposibles, como si bailara sobre un guion que nadie más conoce. Diseñada para desorientar radares y romper rutinas de defensa, su mensaje es claro: la imprevisibilidad se ha convertido en tecnología.

“Entra y sale de los conos de detección con malicia matemática”, explica un experto en defensa aérea. “No es la velocidad por sí sola; es la manera en que gestiona el tiempo y el espacio”.

Un perfil de vuelo que rompe los esquemas

La clave no es solo ir muy rápido, sino hacerlo de forma errática. Tras una fase inicial de gran potencia, el misil adopta un perfil cuasi-balístico o de planeo hipersónico y ejecuta giros bruscos, cambios de altitud y zigzagueos que complican la solución de tiro de cualquier interceptor.

Ese “ballet” en el aire multiplica el error de predicción de los sistemas de defensa, que dependen de trayectorias estables para interceptar. Incluso en la fase terminal, cuando otros proyectiles se vuelven predecibles, este realiza pequeñas correcciones que vuelven inútiles los cálculos previos.

El cerebro en la ojiva

Debajo del perfil aerodinámico hay un cerebro compacto. Con sensores multiespectrales y fusión de datos, el sistema compara el mundo real con mapas digitales y señales inerciales, tomando microdecisiones que evitan caer en patrones.

“Lo extraordinario es la gestión de la incertidumbre”, comenta una ingeniera de guiado y navegación. “No busca una línea perfecta; busca ser suficientemente impredecible para mantener la ventaja”.

Lo que lo hace tan difícil de parar

Maniobrabilidad en todo el envelope de vuelo: pequeñas “piruetas” que degradan el cálculo enemigo .

de vuelo: pequeñas “piruetas” que degradan el cálculo . Ventanas de reacción mínimas : alta velocidad y cambios súbitos reducen el tiempo de respuesta.

: alta velocidad y cambios súbitos reducen el de respuesta. Firma variable y señuelos: huella radárica y térmica modulables, con trampas que confunden al rastreador.

Más allá del alcance: plataformas y logística

Aunque su rango supera sin esfuerzo las cuatro cifras de kilómetros, la ventaja real está en la flexibilidad. Puede lanzarse desde plataformas móviles terrestres, buques discretos o aeronaves que multiplican su radio de acción.

Esa modularidad complica la disuasión clásica: cuando no sabes desde dónde llega, tampoco sabes dónde mirar. La cadena de apoyo —comando, comunicaciones, reabastecimiento— se ha simplificado para sobrevivir en entornos saturados.

Ecos en el tablero geopolítico

La aparición de sistemas así cambia la aritmética estratégica. Las zonas de exclusión, las burbujas A2/AD y las líneas rojas pierden rigidez cuando el atacante puede dibujar trayectorias caprichosas sin pedir permiso al viento.

“Es la era de la negación de la negación”, resume un analista de seguridad regional. “No solo quieres golpear; quieres que el otro sepa que no podrá impedirlo”.

¿Qué pueden hacer las defensas?

La respuesta apunta a varias capas. Sensores distribuidos en tierra, mar, aire y órbita; algoritmos que fusionan pistas y predicen comportamientos no lineales; interceptores más ágiles con mayor sobrecarga g útil.

La guerra electrónica también vuelve a primer plano: cegar, despistar o saturar la cadena de guiado puede devolver unos segundos vitales. Aun así, ningún remedio es mágico: la defensa se convierte en un juego estadístico de probabilidades acumuladas.

Lo que todavía no se ve

El brillo tecnológico oculta dilemas. La precisión real en entornos complejos, el riesgo de daños colaterales, la dependencia de datos fiables y la posibilidad de escaladas por percepción errónea siguen sobre la mesa.

La transparencia y el control de armamentos se complican cuando los perfiles de vuelo son ambiguos y las plataformas, móviles. Cuanto más flexible es el ataque, más difícil es leer la intención.

Una carrera que reescribe reglas

Los fabricantes prometen versiones más ligeras, con menor firma y mayor autonomía. Las fuerzas armadas exigen integración sin fricciones en redes tácticas, con logística austera y doctrinas que aprovechen la sorpresa sin perder el control político.

Al final, el verdadero cambio no es solo técnico. Es cultural: aceptar que la superioridad ya no se mide por quién corre más recto, sino por quién corre más listo. En cielos cada vez más ruidosos, vencerá quien domine el silencio entre los números y convierta la incertidumbre en un arma disciplinada.