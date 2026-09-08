Tras el ultimátum al gobierno, médicos paralizan atenciones en todo el país y pacientes quedan con los platos rotos

8 de septiembre de 2026

La atención médica vuelve a verse afectada a nivel nacional luego de que el gremio de médicos iniciara asambleas informativas en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados con el Gobierno.

Como parte de las acciones, fueron suspendidas las consultas externas y las cirugías selectivas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dejando a numerosos pacientes a la espera de atención.

“Según indicaciones, se cancelará la consulta externa y solo se atenderán emergencias, cuidados intensivos y la sala de hospitalizados. El objetivo es hacer que se cumplan los acuerdos firmados en Casa de Gobierno”, detalló el doctor Héctor Carranza.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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