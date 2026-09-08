Tras el ultimátum al gobierno, médicos paralizan atenciones en todo el país y pacientes quedan con los platos rotos

La atención médica vuelve a verse afectada a nivel nacional luego de que el gremio de médicos iniciara asambleas informativas en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados con el Gobierno.

Como parte de las acciones, fueron suspendidas las consultas externas y las cirugías selectivas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dejando a numerosos pacientes a la espera de atención.

“Según indicaciones, se cancelará la consulta externa y solo se atenderán emergencias, cuidados intensivos y la sala de hospitalizados. El objetivo es hacer que se cumplan los acuerdos firmados en Casa de Gobierno”, detalló el doctor Héctor Carranza.