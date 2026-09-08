Ocho investigados por estafa con entradas falsas de fútbol; el fraude supera los 8.000 euros

La Guardia Civil ha investigado a ocho personas, siete de ellas en Bizkaia y una en Cantabria, por presuntamente haber estafado en internet una cantidad que podría alcanzar 8.200 euros mediante anuncios fraudulentos de entradas para partidos de fútbol, afectando al menos a 16 personas residentes en nuestro país.

Según informó la Benemérita a través de sus canales oficiales, la operación denominada ‘Baloni’ se ha desarrollado en Bizkaia y se ha investigado a ocho individuos como presuntos responsables de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, vinculados a la publicación de anuncios falsos para vender entradas de partidos de fútbol por internet.

Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia relacionada con la compra de entradas para un encuentro que el equipo referente de Bizkaia disputaría en su estadio. La afectada/o había establecido contacto con un supuesto vendedor mediante una plataforma de anuncios de compraventa y, tras efectuar el pago acordado, nunca recibió la entrada.

Los investigadores constataron que los implicados utilizaban distintos números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos a través de sistemas de pago instantáneo entre particulares, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero obtenido con las estafas.

Durante varios meses, los agentes realizaron un riguroso análisis de movimientos bancarios, mensajes telefónicos y otros datos obtenidos durante la investigación para reconstruir el itinerario del dinero y localizar a los presuntos estafadores.