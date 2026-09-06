Lamine encabeza la celebración: Barcelona golea y se adelanta al Real Madrid

Lamine Yamal lideró una contundente goleada del Barcelona ante el Valencia con un claro 0-5 en Mestalla dentro de la Liga Española, dejando constancia de una actuación estelar comandada por la joven joya blaugrana.

Lo esencial que debes conocer: Ventaja de tres puntos

Los demás que se sumaron a la celebración

Ventaja de tres puntos

El conjunto dirigido por Hansi Flick siguió con paso inmaculado en la competición nacional y consiguió afianzar una notable ventaja en la punta por encima de su más inmediato rival, el Real Madrid.

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Desde los compases iniciales del choque, el Barça se hizo dueño del juego, manejando el tempo mediante una posesión fluida y una presión asfixiante en pérdida. La escuadra azulgrana anuló cualquier intento de respuesta del equipo local y aceleró el marcador gracias a la claridad en la definición de sus atacantes.

La figura estelar de la noche fue Lamine Yamal, que deslumbró con su desborde, visión de juego y acierto cara a puerta. El joven extremo firmó un brillante doblete para encabezar la exhibición goleadora del Barcelona, ratificando una vez más por qué se ha convertido en la referencia ofensiva principal y en una de las mayores certezas del proyecto deportivo blaugrana.

Los demás que se sumaron a la celebración

La ofensiva de los visitantes no concluyó ahí, pues Fermín López, Raphinha y Pedri también se unieron a la cuenta de los goleadores para completar la victoria por 5. Cada uno aportó dinamismo y contundencia en la zona decisiva, reflejando el excepcional momento colectivo que atraviesa el conjunto en todas las líneas.

El abrumador marcador en contra desató un ambiente de alta tensión en el Estadio de Mestalla, donde una parte significativa de la afición valencianista decidió abandonar sus asientos antes de que finalizara el encuentro.

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Los aficionados que se quedaron en el estadio brindaron una sonora pitada a los futbolistas y al cuerpo técnico en el centro del campo, evidenciando su disconformidad con el rendimiento del equipo.

Con este triunfo contundente fuera de casa, el Barcelona reafirma su liderazgo absoluto, mantiene el pleno de victorias en la Liga Española y envía un mensaje de firmeza a sus rivales directos en la lucha por el título liguero. Los de Flick continúan mostrando un fútbol vistoso y efectivo que ilusiona a su afición de cara a los próximos retos de la temporada.