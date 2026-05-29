Controles reforzados en cárceles y plazo ampliado para instalar escáneres y rayos X

Este miércoles, el Congreso Nacional autorizó una adenda para ampliar el plazo y seguir adelante con el proceso de suministro e instalación de escáneres corporales y equipos de rayos X en varias cárceles del país, dentro de las medidas orientadas a reforzar los controles de seguridad en el sistema penitenciario.

La decisión legislativa permite ampliar la ejecución del contrato suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la empresa responsable del proyecto, posibilitando completar la entrega e instalación de los equipos tecnológicos previstos.

Incorporación de escáneres

El plan prevé la incorporación de escáneres corporales de rayos X, equipos para la revisión de objetos y dispositivos portátiles que serán desplegados en distintos centros penitenciarios a nivel nacional para reforzar las inspecciones y optimizar los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario.

Conforme al dictamen aprobado por el pleno, la extensión fue solicitada por la empresa contratista y posteriormente recibió dictámenes favorables de las áreas legales y administrativas del INP, las cuales consideraron procedente ampliar el tiempo de ejecución del contrato.

Reforzar seguridad

La resolución aprobada indica que la medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del proyecto y asegurar la correcta instalación de los equipos destinados a las cárceles del país.

El Congreso Nacional también confirmó que las demás cláusulas contenidas en el contrato original permanecerán vigentes y sin modificaciones.

Con esta aprobación, las autoridades penitenciarias podrán continuar con el proceso de implementación de tecnología de seguridad en los centros penales, una medida orientada a reforzar las revisiones de personas y objetos dentro de las instalaciones carcelarias.