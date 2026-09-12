Derrumbe de un edificio en construcción deja al menos dos muertos al caer sobre una vivienda en Brasil

Al menos dos mujeres perdieron la vida este sábado cuando un edificio en obras cayó sobre una vivienda habitada por cerca de una decena de bolivianos, en la ciudad brasileña de São Paulo, según fuentes oficiales.

Los equipos de rescate rescataron con vida a un hombre y a un niño, y siguen buscando posibles supervivientes entre los escombros, que se retiran a mano con cubos, según la agencia EFE.

El hecho sucedió durante la madrugada en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la céntrica zona este de São Paulo, la urbe más poblada de Brasil.

Lo que se conoce sobre el derrumbe del edificio

Según el Cuerpo de Bomberos, la estructura que colapsó era de múltiples plantas y se encontraba en proceso de construcción, aunque las obras estaban sujetas a un embargo.

En ese edificio no residía nadie, pero dos obreros solían dormir en su interior, según las autoridades.

El colapso coincidió con una noche de intensas lluvias en la capital paulista; no obstante, la Defensa Civil aclaró que el percance no está directamente ligado a las precipitaciones ocurridas durante la madrugada.