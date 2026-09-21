Honduras vivirá un lunes de lluvias y tormentas

Este lunes 21 de septiembre, Honduras vivirá una jornada marcada por una notable nubosidad, lluvias de moderada a intensa intensidad y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe, al interactuar con una vaguada en altura, favorece condiciones lluviosas a lo largo del día.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones centro, suroccidente y sur del país, por lo que se recomienda a la población permanecer atenta ante posibles lluvias intensas y actividad eléctrica.

En lo relativo al estado del mar, se pronostica un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

El sol aparecerá aproximadamente a las 5:38 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m., mientras que la fase lunar será de cuarto creciente.