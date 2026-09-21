Honduras vivirá un lunes de lluvias y tormentas

21 de septiembre de 2026

Este lunes 21 de septiembre, Honduras vivirá una jornada marcada por una notable nubosidad, lluvias de moderada a intensa intensidad y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe, al interactuar con una vaguada en altura, favorece condiciones lluviosas a lo largo del día.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones centro, suroccidente y sur del país, por lo que se recomienda a la población permanecer atenta ante posibles lluvias intensas y actividad eléctrica.

En lo relativo al estado del mar, se pronostica un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

El sol aparecerá aproximadamente a las 5:38 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m., mientras que la fase lunar será de cuarto creciente.

Clima Honduras
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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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