El Alfa se consagra a Cristo y se bautiza junto a su familia

El afamado artista del género urbano de República Dominicana, Emanuel Herrera Batista, conocido a nivel mundial como El Alfa, dio inicio a una nueva etapa personal al recibir el bautismo junto a su familia en el Centro Cristiano Soplo de Vida, ubicado en Santo Domingo, una congregación guiada por la pastora Yesenia Then.

La escena fue difundida mediante un video publicado en sus redes, en el que se ve al intérprete participando del rito y señalando que esta decisión configura una transformación profunda en su vida y en su vínculo con Dios.

Durante su testimonio, el cantante afirmó que entregar su vida a Cristo le ha permitido ver la vida desde una perspectiva distinta y hallar un propósito espiritual.

«Quien entrega su alma a Dios es quien consigue abrir los ojos y discernir cuál es la vida en su verdad. Dios es el Creador del cielo y de la tierra, y me siento sumamente alegre de haberle confiado mi alma a Dios».

El intérprete de música urbana también subrayó la relevancia de sostener la fe como guía cotidiana y exhortó a acercarse a Dios.

«Lo fundamental en este mundo es llevar a Dios en el corazón, servirle y que tu corazón opere conforme a Cristo. Que Dios te bendiga», expresó el artista.

El bautismo marca un nuevo capítulo en la trayectoria de El Alfa, quien ha anunciado abiertamente su decisión de fortalecer su fe y caminar junto a los principios cristianos.