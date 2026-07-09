Hossam Hassan critica el silencio sobre Gaza durante el Mundial

El director técnico de la Selección de Egipto, Hossam Hassan se pronunció ante la situación en Gaza, y expresó su preocupación por las consecuencias del conflicto sobre la población civil, especialmente los niños. Sus declaraciones, realizadas ante medios de comunicación internacionales, trascendieron el ámbito deportivo y generaron un amplio debate en redes sociales.

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Hossam Hassan se pronuncia ante la situación en Gaza

En otro contexto, en medio de la conferencia de prensa del Mundial de la FIFA 2026, Hassan Hossan no se quedo en silencio. “¿No sienten nada por los niños palestinos mutilados por las bombas? Se supone que el fútbol es para difundir humanidad; sin embargo, todos siguen callados mientras estos niños siguen muriendo”, afirmó el técnico egipcio. Con estas palabras, cuestionó el silencio de distintos sectores frente a la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza.

Las declaraciones del entrenador se producen en un contexto de creciente atención internacional sobre la situación en Gaza, donde organizaciones humanitarias y organismos internacionales han alertado sobre el impacto del conflicto en la población civil. La guerra ha provocado una grave crisis humanitaria, con miles de víctimas y desplazados, además de daños significativos a la infraestructura esencial.

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La intervención de Hossam Hassan reavivó el debate sobre el papel de las figuras públicas y del deporte en asuntos de carácter humanitario y político. Mientras algunos respaldaron su postura por visibilizar el sufrimiento de la población civil, otros cuestionaron la conveniencia de abordar este tipo de temas en un evento deportivo de alcance global.