El Consejero Eduardo Enrique Fuentes impulsa una reunión para fortalecer el avance institucional en el CNE

Con el objetivo de fortalecer las labores institucionales y dar seguimiento al desarrollo de las actividades del Consejo Nacional Electoral, el consejero propietario, el Abogado Eduardo Enrique Fuentes, sostuvo una reunión de trabajo de considerable importancia con personal de distintas áreas de la institución.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con el avance de los procesos internos, permitiendo conocer de primera mano el estado de las diferentes dependencias y promover una coordinación eficaz para continuar impulsando el fortalecimiento institucional.