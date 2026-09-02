EE. UU. llama a aislar al régimen de Daniel Ortega tras la represión electoral en Nicaragua

El gobierno de EE. UU. solicita aislar al régimen de Daniel Ortega mediante una petición formal a la comunidad internacional para que todos los Estados rompan las relaciones habituales y el trato diplomático de rutina con Nicaragua.

Aspectos clave que conviene conocer: Reacción ante la medida

¿Qué ocurrió exactamente?

Reacción ante la medida

La postura firme del Departamento de Estado de los Estados Unidos se dio a conocer tras la aprobación de una nueva reforma constitucional por parte de la Asamblea Nacional nicaragüense, una medida con la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó para afianzar el control total del poder y suprimir las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2026.

A través de una declaración institucional emitida por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, la administración de Washington ha tildado la maniobra legislativa de una “farsa” destinada a sepultar definitivamente la democracia en el país centroamericano.

El máximo responsable de la diplomacia estadounidense afirmó que el régimen sandinista busca afianzar una dinastía ilegítima, privando a la población de su derecho inalienable a participar en procesos electorales libres, justos y transparentes.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

La postura de Estados Unidos subraya que un gobierno que vulnera los derechos fundamentales de su pueblo no debe gozar de los mismos beneficios políticos y comerciales que las naciones comprometidas con la paz y la estabilidad hemisférica.

Frente a este panorama, la Casa Blanca ha pedido a sus socios regionales y globales que congelen las relaciones habituales con Managua, y anunció además que promoverá nuevas sanciones y medidas multilaterales en foros internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

¿Qué ocurrió exactamente?

La reforma impugnada fue dictaminada en una sesión especial de la Asamblea Nacional nicaragüense celebrada en la ciudad de León. La enmienda alarga de seis a siete años el mandato de los cargos de elección popular y las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional, posponiendo la convocatoria a urnas hasta 2028.

Además, otorga rango constitucional a la inhabilitación política de cualquier opositor o dirigente al que el Ejecutivo considere involucrado en supuestas acciones contra la soberanía nacional o etiquete como “traidor a la patria”.

Las nuevas disposiciones legales otorgan amplias facultades al Consejo Supremo Electoral (CSE) para despojar de personería jurídica a las agrupaciones políticas independientes y cancelar candidaturas contrarias al oficialismo.

De este modo, la dictadura institucionalizó la prohibición dictada por el propio Daniel Ortega, de 80 años, quien en meses previos adelantó que no se permitiría la celebración de elecciones competitivas para evitar la posibilidad de que la oposición retorne al poder.

Esta maniobra representa el segundo gran zarpazo a la Carta Magna nicaragüense en un lapso de 18 meses, sumándose a los cambios de febrero de 2025 que ya habían elevado el mandato presidencial de cinco a seis años y creado la figura de “copresidenta” para la primera dama Rosario Murillo.

Quizás te interese leer: El Parlamento de Nicaragua aprueba en lo general una reforma que veta a la oposición de las elecciones

Para entrar plenamente en vigor, la nueva enmienda necesita una segunda aprobación en la Asamblea Legislativa, la cual quedó programada formalmente para el 18 de enero de 2027.

La respuesta de Estados Unidos coincidió con el contundente rechazo expresado por la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyas representaciones advirtieron sobre un severo retroceso de las garantías democráticas.

Asimismo, diversos colectivos de la oposición nicaragüense en el exilio denunciaron que la reestructuración jurídica persigue perpetuar un modelo sucesorio de carácter estrictamente familiar e institucionalizar el autoritarismo.

Con estas medidas, las fricciones entre la comunidad internacional y el Ejecutivo de Nicaragua llegan a un punto de máxima fricción geopolítica. Mientras Washington y sus aliados endurecen el cerco y contemplan represalias financieras contra los funcionarios de la cúpula sandinista, el régimen de Ortega y Murillo sigue cerrando los márgenes institucionales para asegurar la permanencia indefinida de su dinastía al frente del Estado.