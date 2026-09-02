Presupuesto 2027 llegará al CN el 14 de septiembre; Finanzas anuncia incremento moderado

El Ejecutivo tiene la intención de remitir al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 el próximo 14 de septiembre, según comunicó el ministro de Finanzas, Emilio Hércules.

El funcionario indicó que la propuesta ya obtuvo el visto bueno del Gabinete Económico, aunque aún requiere la aprobación del Consejo de Ministros antes de enviarse al Poder Legislativo.

“Ayer se aprobó por el Gabinete Económico la propuesta presupuestaria; todavía falta trasladarla al Consejo de Ministros para su posterior remisión a la Cámara Legislativa”, explicó Hércules.

El ministro recordó que la fecha tope para presentar la iniciativa es el 15 de septiembre, por lo que la planificación gubernamental prevé remitirla un día antes.

“Tenemos en agenda que para el 14 de septiembre ya se encuentre presentado ante el Congreso Nacional”, afirmó.

Hércules añadió que las autoridades estarán disponibles para atender las dudas que aparezcan durante el debate del presupuesto.

“Siempre disponibles, dispuestos a responder cualquier consulta al respecto y actuando con total transparencia”, manifestó.

Sobre el monto que integrará el Presupuesto 2027, el titular de Finanzas adelantó que habrá un incremento respecto al presupuesto vigente, aunque evitó dar cifras precisas ya que aún debe ser conocido y aprobado por el Consejo de Ministros.

“Se prevé un incremento prudente del presupuesto 2026 al 2027. No quiero adelantar números porque falta que lo vea el Consejo de Ministros”, explicó.

Asimismo, señaló que el Gobierno busca mantener el déficit fiscal en 1% y descartó que se registre un incremento abrupto como el ocurrido en 2023.

“No vamos a tener un aumento abrupto como el del 2023. Los números se darán a conocer una vez sea presentado en Consejo de Ministros”, concluyó.