Barcelona ficha a un delantero brasileño tras fracasar la negociación con Julián Álvarez

El Barça llevó a cabo un mercado de fichajes llamativo, destacando las operaciones por Anthony Gordon y Rodri, por una suma aproximada de 140 millones de euros (unos 189 millones de dólares) entre jugadores del Newcastle y del Manchester City, aunque su objetivo principal seguía siendo el traspaso de Julián Álvarez.

El delantero del Atlético de Madrid solicitó públicamente que le permitieran emigrar al Blaugrana para cumplir un sueño, pero la directiva Colchonera se mantuvo inflexible con el vigente campeón de España. Por ello, el Barça tuvo que actuar a contrarreloj para asegurar la llegada de un delantero tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres.

Y la alternativa al plan inicial, conocida como Plan B de la Araña, fue anunciada este martes: Gabriel Jesus vestirá la camiseta blaugrana en esta temporada. El atacante de 29 años dejó las filas del Arsenal para arribar a Cataluña a cambio de 10 millones de euros, además de una serie de variables ligadas a objetivos por cumplir, según reseñó la agencia EFE. “Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande”, comentó en sus primeras palabras como futbolista del club. Participó como espectador en la victoria de este lunes ante el Rayo Vallecano, 5-2, en el Spotify Camp Nou.

El último campeón de la Premier League lo había adquirido en 2022 al Manchester City por una cifra superior a los 60 millones de dólares, pero su estado físico afectó su rendimiento: estuvo fuera de juego en 79 encuentros tras pasar 519 días en la enfermería. En enero de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y apenas disputó 988 minutos (27 cotejos) en la temporada 2025/26 con los Gunners. En sus dos últimos años, convirtió 13 goles en 54 compromisos.