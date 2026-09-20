Donald Trump mantendrá un encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes de la próxima semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos, anunció este viernes la Casa Blanca.

La cita con Rodríguez cerrará la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá encuentros con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

La primera reunión bilateral después de más de 11 años

Este será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

El pasado domingo, Trump dijo a la prensa que existía la posibilidad de que se produjera este encuentro, mientras que el portal Axios informó el jueves de que se estaban ultimando los detalles de la reunión.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump respaldó al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.