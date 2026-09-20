Las lluvias provocan inundaciones en la colonia Kennedy de Tegucigalpa

En apenas unos minutos de lluvia torrencial, se registraron anegamientos y encharcamientos severos en diferentes sectores de la poblada colonia Kennedy de Tegucigalpa. Tras un largo período de sequía en la capital, las precipitaciones sorpresivas provocaron que el agua se filtrara en varios comercios y viviendas de la zona.

Durante un recorrido por la emblemática Calle del Comercio, se observó que vecinos y comerciantes se vieron obligados a valerse de escobas para retirar el agua acumulada en las entradas de sus locales y en los pasajes residenciales. Varias calles quedaron anegadas temporalmente, dificultando tanto el tránsito peatonal como el vehicular.

Más allá de los inconvenientes, algunos habitantes expresaron su agradecimiento por la llegada de la lluvia, dada la necesidad de agua, aunque reconocer la vulnerabilidad del sector. Asimismo, se constató que la acumulación de desechos sólidos en las calles fue un factor determinante en la obstrucción de tragantes y alcantarillas.

En los bloques más afectados, el nivel del agua llegó a subir varios escalones en los pasillos de acceso antes de comenzar a ceder una vez disminuyó la precipitación. Los afectados debieron realizar labores de limpieza para remover el lodo y la basura arrastrada por la corriente.

Los habitantes reiteraron el llamado a la comunidad para evitar arrojar basura en la vía pública con el fin de prevenir que este tipo de emergencias se repitan con cada tormenta de la temporada. Por su parte, los equipos de reporte continuarán monitoreando otros puntos vulnerables de la capital expuestos a imprevistos climáticos.