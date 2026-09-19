Barça imparable: Raphinha desatado encabeza el asalto al Pizjuán

El cuadro blaugrana avanza con paso firme y una trayectoria triunfal en la Liga, y este fin de semana, un hat-trick de Raphinha otorga la victoria al Barça al imponerse por 1-3 sobre el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Lo que debes saber: Empezaron perdiendo

La cereza en el pastel

Empezaron perdiendo

El conjunto dirigido por Hansi Flick tuvo que emplearse a fondo en lo que ha sido su reto más exigente hasta la fecha en la Liga Española, respondiendo con carácter y contundencia para sumar su séptima victoria al hilo antes del parón de selecciones.

El encuentro arrancó con una intensidad desbordante impulsada por la afición hispalense y la agresividad del conjunto de Luis García Plaza. Fruto de esa presión, el Sevilla logró golpear primero en el minuto 18 cuando Youssouf Fofana remató impecablemente de cabeza un centro tras un desajuste defensivo del Barça.

Sin embargo, la alegría local duró muy poco; apenas tres minutos después, Raphinha firmó el empate con una gran maniobra individual en el área pequeña para devolver las tablas al marcador.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

La primera mitad se convirtió en un choque de alternativas en ambas áreas, lleno de tensión y con choques al límite que el colegiado dejó fluir. La sorpresiva titularidad del guardameta croata Dominik Livakovic bajo los palos azulgranas aportó temple en momentos de peligro, mientras Lamine Yamal avisaba de manera constante con disparos lejanos y un balón estrellado en la madera que mantuvo en alerta permanente a la zaga sevillista.

Tras el descanso, la efectividad y el ajuste táctico del Barça inclinaron definitivamente la balanza. En el minuto 51, una incansable presión y posterior centro medido de Lamine Yamal permitieron a Raphinha conectar un certero cabezazo para colocar el 1-2.

El conjunto azulgrana asumió el control del ritmo de juego, redujo las pérdidas de balón y desgastó progresivamente a un Sevilla al que le empezaron a pesar las piernas.

La cereza en el pastel

El broche de oro al recital del capitán brasileño llegó en el minuto 69, cuando Raphinha aprovechó una genial asistencia en profundidad de Lamine Yamal para picar sutilmente el esférico sobre la salida del guardameta Odysseas Vlachodimos.

Quizás te interese leer: ¡Lluvia de goles! Con una “manita” el Barcelona comienza su camino en la Champions League

Con este brillante hat-trick, el atacante alcanza la destacada cifra de doce goles en tan solo siete jornadas, consolidándose como la gran figura ofensiva del esquema de Flick en este arranque de temporada.

Con este triunfo en territorio andaluz, el Barcelona alcanza un pleno perfecto de 21 puntos sobre 21 posibles, quedando a una sola victoria de igualar el mejor inicio liguero en la historia del club.

Además de afianzar su liderato invicto, los blaugranas ponen máxima presión sobre sus perseguidores en la tabla y encaran el parón internacional con sensaciones inmejorables.