Acusan a un empleado escolar en la India de violar a una niña de tres años

Una menor de tres años habría sido objeto de una violación en una escuela privada ubicada en la zona de Janakpuri, en Delhi, India, por parte de un empleado de 57 años, según informan los medios locales. Las autoridades señalan que el hecho habría ocurrido apenas en el segundo día desde la admisión de la niña en la institución.

La denuncia fue presentada por la madre después de que la presunta agresión sexual saliera a la luz el 1 de mayo. La mujer indicó que su hija se quejó de dolor al regresar a casa el 30 de abril y, al preguntarle, habría contado que el cuidador la llevó a un lugar aislado dentro de las instalaciones y allí la agredió.

Con base en la denuncia, la Policía inició un proceso por delitos sexuales contra menores.

Los funcionarios indicaron que la niña identificó al acusado, quien fue arrestado y luego enviado a custodia judicial. No obstante, se informó que un tribunal de la ciudad le concedió la libertad bajo fianza el jueves 7 de mayo, pese a la fuerte oposición de la Fiscalía.

La Policía indicó que está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad dentro del recinto escolar. La madre también afirmó que, tras reportarse el caso, la Policía no tomó medidas adecuadas de inmediato y acusó a los funcionarios de hacer esperar durante horas a la niña y a su familia en la comisaría.