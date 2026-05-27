Disney incorpora a Bad Bunny en Toy Story 5 y presenta al personaje Pizza con Gafas

El universo de Toy Story vuelve a sacudir la industria cinematográfica tras conocer una noticia inesperada: Bad Bunny, reconocido cantante, formará parte de la próxima entrega de la célebre saga animada de Pixar. Este anuncio ha generado un impacto global al unir a una de las grandes estrellas de la música urbana con una de las franquicias más queridas del cine familiar.

Según lo comunicado por Disney y diversos medios internacionales, el artista puertorriqueño pondrá voz a un personaje peculiar llamado “Pizza con Gafas de Sol”, un juguete de actitud relajada y misteriosa que convive con otros juguetes que han quedado olvidados. Su presencia promete aportar un toque fresco y contemporáneo a la historia.

La nueva película, Toy Story 5, seguirá explorando el conflicto entre los juguetes clásicos y el avance de la tecnología, en un mundo en el que los niños se distancian cada vez más del juego tradicional. En ese contexto, el personaje de Bad Bunny se integrará como parte de una nueva generación de juguetes con personalidad propia.

El estreno está fijado para junio de 2026, y ya se anticipa que esta colaboración entre Pixar y Bad Bunny podría convertirse en uno de los momentos más comentados del año en el ámbito del entretenimiento global.