Diputada propone ante el Congreso Nacional lanzar el Plan Bukele para frenar la criminalidad

27 de mayo de 2026

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, llevó este martes ante el Congreso Nacional una iniciativa legislativa destinada a activar lo que se conoce como el “Plan Bukele” en Honduras, con la finalidad de reforzar las estrategias de seguridad y enfrentar la criminalidad en el país.

La congresista afirmó que la propuesta busca imponer medidas más contundentes contra las estructuras delictivas y restablecer la tranquilidad de la población hondureña, basándose en las acciones implementadas en otros países de la región para combatir la violencia y el crimen organizado.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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