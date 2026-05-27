Grupos ya definidos para la Copa Centroamericana 2026

Concacaf llevó a cabo el sorteo oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, la cuarta edición de este certamen regional que coronará al campeón de clubes de Centroamérica y funcionará como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027. El torneo contará con la participación de 20 clubes y se disputará entre julio y diciembre de 2026.
El evento del sorteo, concebido para la transmisión televisiva y realizado en directo desde Miami, FL, fue conducido por Arantza Fernández y contó con la presencia del secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, así como de los exjugadores Amado Guevara, de Honduras, y Pablo Melgar, de Guatemala.
Durante la ceremonia oficial de este martes, los 20 clubes centroamericanos, clasificados a través de sus ligas locales, quedaron distribuidos en cuatro grupos de la siguiente manera:
Grupo A
LD Alajuelense (CRC)
Plaza Amador (PAN)
Club Xelajú (GUA)
L.A. Firpo (SLV)
Diriangén FC (NCA)
Grupo B
CS Herediano (CRC)
Antigua GFC (GUA)
CD Marathón (HON)
Real Estelí (NCA)
Alianza FC (SLV)
Grupo C
Club Olimpia (HON)
Saprissa (CRC)
Deportivo Mixco (GUA)
Alianza FC (PAN)
UMECIT FC (PAN)
Grupo D
CSO Municipal (GUA)
FC Motagua (HON)
C.S. Cartaginés (CRC)
C.D. Fas
Verdes FC (BLZ)
Edwin Rolando Amaya
Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.