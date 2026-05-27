Grupos ya definidos para la Copa Centroamericana 2026

Concacaf llevó a cabo el sorteo oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, la cuarta edición de este certamen regional que coronará al campeón de clubes de Centroamérica y funcionará como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027. El torneo contará con la participación de 20 clubes y se disputará entre julio y diciembre de 2026.

El evento del sorteo, concebido para la transmisión televisiva y realizado en directo desde Miami, FL, fue conducido por Arantza Fernández y contó con la presencia del secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, así como de los exjugadores Amado Guevara, de Honduras, y Pablo Melgar, de Guatemala.

Durante la ceremonia oficial de este martes, los 20 clubes centroamericanos, clasificados a través de sus ligas locales, quedaron distribuidos en cuatro grupos de la siguiente manera:

Grupo A

LD Alajuelense (CRC)

Plaza Amador (PAN)

Club Xelajú (GUA)

L.A. Firpo (SLV)

Diriangén FC (NCA)

Grupo B

CS Herediano (CRC)

Antigua GFC (GUA)

CD Marathón (HON)

Real Estelí (NCA)

Alianza FC (SLV)

Grupo C

Club Olimpia (HON)

Saprissa (CRC)

Deportivo Mixco (GUA)

Alianza FC (PAN)

UMECIT FC (PAN)

Grupo D

CSO Municipal (GUA)

FC Motagua (HON)

C.S. Cartaginés (CRC)

C.D. Fas

Verdes FC (BLZ)