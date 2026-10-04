Discriminación a presos impulsa recurso parcial de inconstitucionalidad contra la ley antiterrorista

La Asociación Asocide presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 208-2026, al considerar que varias de sus disposiciones son discriminatorias y vulneran derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La organización sostiene que, aunque una persona se encuentre recluida, no pierde su dignidad ni las garantías que le reconoce la legislación nacional.

La Asociación Asocide presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 208-2026, alegando que numerosas disposiciones del texto resultan discriminatorias y vulneran derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Según la organización, el hecho de estar recluido no implica la pérdida de dignidad ni de las garantías que la normativa nacional reconoce a cada individuo.

Asimismo, Asocide anunció que activará mecanismos internacionales para denunciar las disposiciones que, según su planteamiento, podrían constituir actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La asociación espera que las autoridades revisen el contenido del decreto y adopten medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población penitenciaria.