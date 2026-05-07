Diputado nacionalista reitera respaldo a Asfura y recuerda el país caótico que heredaron los hondureños

Marco Midence, diputado del Partido Nacional de Honduras, señala que la gestión de Nasry Asfura recibió, de Xiomara Castro, un país en caos y con serios problemas económicos.

En primer lugar, quiero expresar mi voto de confianza al presidente Nasry Asfura, ya que asumió la conducción del país cuando recibió una situación caótica que nos dejó el gobierno de Libre, con decisiones perjudiciales para la economía; se eliminaron unas 40 mil plazas de empleo temporales, en el sur se perdieron casi 100 mil empleos por las políticas vinculadas a la industria camaronera y se registró la mayor subida del valor del lempira frente al dólar; fue, en suma, un periodo gubernamental lamentable para la nación”, expresó el congresista.

Más adelante, afirmó que la administración actual es distinta, pues ahora existe el diálogo y se busca la conciliación: “Hoy estamos ante 100 días de un gobierno de paz, conciliación, de más trabajo y menos palabras, y el presidente no tuvo transición en primer lugar; en segundo lugar, estamos con toda la disposición de ver cómo se desarrollan los temas económicos, pero hay un choque externo, factor exógeno que es la guerra en el Medio Oriente que escaló los precios de los carburantes”, definió.