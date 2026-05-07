El Presidente Asfura se reúne con el fundador de Centric Brands durante la Milken Institute Global Conference 2026

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con Arthur Rabin, fundador de Wear Me Apparel, empresa que con el tiempo evolucionó para convertirse en Centric Brands, una de las corporaciones de moda y estilo de vida más grandes del mundo.

Durante el encuentro se exploraron oportunidades de inversión en el sector manufacturero hondureño y se analizó el potencial estratégico del país para ampliar cadenas de producción que hoy están ubicadas en Asia hacia Centroamérica.

Centric Brands es reconocida a nivel internacional por el diseño, fabricación y comercialización de prendas y accesorios mediante marcas propias y licencias globales. La reunión se llevó a cabo dentro del marco de la Milken Institute Global Conference 2026, evento en el que Honduras promueve su potencial como destino de inversión y generación de empleo.