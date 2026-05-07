Actriz peruana denuncia a James Cameron por usar su rostro en Avatar

La actriz de ascendencia peruana-estadounidense, Q’orianka Kilcher, interpuso una demanda contra el director James Cameron y la empresa Disney, acusándolos de emplear sus rasgos faciales sin permiso para dar forma a Neytiri, una de las protagonistas de la exitosa saga Avatar. En el escrito, se afirma que Cameron habría tomado como referencia una fotografía de ella cuando apenas tenía 14 años, tras verla en la película El Nuevo Mundo (2005).

El equipo legal de la actriz sostiene que no se trató de una simple inspiración artística, sino de una “extracción” directa de sus rasgos biométricos, utilizada en un proceso comercial que generó miles de millones de dólares sin compensación ni crédito para ella. Incluso, la demanda menciona que el propio Cameron habría reconocido públicamente haber usado su imagen como base para el diseño del personaje.

Kilcher también critica la supuesta contradicción de la franquicia, que se presenta como defensora de causas indígenas mientras —según ella— habría explotado la imagen de una joven indígena sin consentimiento. La actriz exige una compensación económica, medidas legales y una rectificación pública, mientras que hasta ahora ni Cameron ni Disney han respondido oficialmente al caso.