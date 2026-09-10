Diputada propone declarar emergencia nacional durante 180 días ante los asesinatos de mujeres en Honduras

Frente a la preocupante ola de violencia que golpea a las mujeres en Honduras, con víctimas que siguen sumándose, la diputada Kritza Pérez llevó al Congreso Nacional la iniciativa de presentar un proyecto de ley para declarar un estado de emergencia nacional ante los asesinatos de mujeres y los feminicidios ocurridos en el país.

La iniciativa busca que las autoridades adopten medidas de carácter urgente y fortalezcan las acciones de prevención, protección e investigación para enfrentar esta problemática. La propuesta surge en un contexto de crecientes llamados para frenar la violencia machista y evitar que más mujeres se conviertan en víctimas de actos violentos.