Incendio en un ferry de Filipinas deja 5 muertos y 87 desaparecidos

Al menos cinco personas han perdido la vida y 87 figuran como desaparecidas tras un incendio que ocurrió cerca de una zona turística en la provincia de Palawan, al oeste de Filipinas, según informó la guardia costera el jueves.

El siniestro se desató en la noche del miércoles a bordo del ferry M/V June Aster, frente a la costa de Palawán, según la guardia costera.

Datos del servicio de monitoreo marítimo MarineTraffic señalan que la embarcación partió desde la capital, Manila.

«Con base en la información obtenida de los rescatados (42) y de las víctimas mortales (cinco), todavía quedan 87 personas desaparecidas», indicó a una radio local la capitana de la guardia costera Noemi Cayabyab.

Agregó que la lista de pasajeros y tripulantes del buque registra 134 personas.

«Para aclarar, estos datos están en tiempo real y podrían modificarse a medida que avancen las operaciones de búsqueda y rescate».