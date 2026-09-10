Partidos políticos minoritarios reclaman al Congreso recuperar su participación electoral

Los movimientos Anticorrupción (PAC), ORDEN, la Liberación Democrática de Honduras, la Alianza Patriótica y Vamos Honduras ingresaron al Congreso Nacional con el objetivo de reintegrarse a los procesos electorales y pedir al Poder Legislativo medidas que les permitan retomar su participación en la vida política.

La reunión se llevó a cabo ante la Comisión de Asuntos Electorales, que encabeza el diputado Antonio César Rivera, y en ella se debatieron iniciativas como la ciudadanización de las mesas electorales y la eventual posibilidad de que las formaciones minoritarias cuenten con representantes en las juntas receptoras de votos.

Entre las solicitudes también se contempla que estas fuerzas políticas tengan derecho a un escaño en el Parlamento Centroamericano. Con estas medidas, las agrupaciones buscan recobrar espacios y volver al ruedo político-electoral, tras haber quedado excluidas de procesos anteriores.