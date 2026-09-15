Gobierno boliviano aprueba decreto para prorrogar el estado de excepción por 90 días

El Ejecutivo boliviano aprobó este lunes un decreto que deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa; mediante este texto se extiende por 90 días adicionales la vigencia del estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, «mientras persistan los factores de riesgo».

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del Gobierno al salir de una reunión del gabinete con el presidente Rodrigo Paz.

«Hemos aprobado un decreto, que será publicado en las próximas horas, para ampliar el estado de excepción tal como se había adelantado ayer, y mientras permanezcan los factores de riesgo», declaró a los medios locales.

El régimen de excepción en Bolivia

El ministro afirmó que confía en que el Legislativo «apruebe el decreto» para que entre en vigor el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida.

Por su parte, el senador Milton Quispe, de la coalición opositora Unidad, explicó que la norma deberá ser analizada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un plazo de 72 horas y «con simple mayoría», conforme al reglamento vigente.

La jornada anterior, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció que llevaría el decreto ante el Parlamento para ampliar el estado de excepción, arguyendo que «existe un amplio consenso entre la ciudadanía».